Фасад Амурской областной библиотеки оставят чёрным

Жители Приамурья выбрали для фасада Амурской областной научной библиотеки чёрный цвет. Большинство проголосовавших в опросе, который администрация Благовещенска провела в своём инстаграм-аккаунте, выбрали этот вариант. Альтернативой был серый цвет.

На этой неделе областную библиотеку перекрасили в чёрный цвет. Изначально планировали после реконструкции фасада покрасить его в серый. Чёрный цвет был временным решением. В соцсетях началось активное обсуждение фасада здания. Мнения благовещенцев разделились: кто-то посчитал, что библиотеке «идёт» чёрный цвет, другие отметили, что постройка стала мрачной. Поэтому городские власти решили узнать мнение жителей города.



В опросе поучаствовали 880 человек, варианту «серый» отдали предпочтение — 409 участников, чёрному — 471. Мнения благовещенцы озвучивали и в комментариях. Но и там лидером остался чёрный цвет. Несколько подписчиков предложили комбинировать черный и серый, были варианты покрасить библиотеку в триколор, зелёный цвет или оформить в духе дореволюционных зданий.



Мнение жителей областной столицы обязательно учтут при принятии решения об окончательном облике библиотеки, сообщает администрация Благовещенска.















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