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сегодня, 15:53 0

Режим чрезвычайной ситуации могут объявить в Свободном

Режим чрезвычайной ситуации могут объявить в Свободном
Фото: https://www.instagram.com/presssluzhba_svb/

За 12 часов, 15 августа, в Свободном выпало 53 миллиметра осадков. Это на три миллиметра выше отметки «опасное явление». Городские власти ввели режим повышенной готовности. Если ливни не прекратятся, в городе придётся объявить чрезвычайную ситуацию.

– Если осадки продолжатся, не исключено, что придется вводить в Свободном режим чрезвычайной ситуации, – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС города Игорь Зубарь. – Сейчас собираем и анализируем информацию о состоянии инфраструктуры, пострадавшей в результате прохождении циклона. На основании этих данных будем принимать конкретные решения.

Воду в городе откачивают с раннего утра. В 6 часов вышли два грейдера, с 8 утра вакуумные машины заработали в частном секторе. Промоины на улице Подгонной засыпает трактор с отвалом, гравий подвозят два самосвала.

⠀В соцсетях жители выкладывают видео затопленного города. На кадрах видно, как проваливаются плиты и уходит вниз асфальт. Из-за неработающих ливнёвок вода заходит в подъезды. Затоплены подполья и огороды частных подворий.

В одном из городских пабликов житель частного дома рассказал, что их топит, как в 2013 году.

– Нас топит, как в 2013. Никаких водоотводов, со всех сторон окружены: центральная котельная, гаражи, виадук, самим рыть просто некуда! Вода продолжает подниматься, скоро подступит к крыльцу! Под полом уже стоит вода, про огород вообще молчу, он просто плывет!

Со страниц соцсетей жители обращаются к администрации города и управлению ЖКХ с просьбами о помощи.



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#МЧС #погода #происшествия #Свободный

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