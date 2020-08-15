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15августа
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сегодня, 15:37 0

«Диктант победы» напишут даже на космодроме «Восточный»

«Диктант победы» напишут даже на космодроме «Восточный»
Фото: https://www.instagram.com/zsamur_official/

Запись на сайте диктантпобеды.рф откроется 18 августа. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников очного этапа ограничат. Тем, кто не успеет записаться на очный этап, дадут возможность написать диктант онлайн

Напомним, в этом году всероссийская акция Диктант победы пройдет 3 сентября.

Уже согласовано 17 площадок проведения диктанта, но их будет больше. Писать его будут в БГПУ, АмГУ и даже на космодроме «Восточный».


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#космодром #образование

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