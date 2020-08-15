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15августа
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сегодня, 15:10 0

За сутки полиция задержала четырёх амурчан из розыскного списка

За сутки полиция задержала четырёх амурчан из розыскного списка
Фото: https://pixabay.com/

За минувшие сутки амурские полицейские задержали четырёх жителей области, которые находились в розыске за совершение различных преступлений.

В Благовещенске задержали и заключили под стражу 30-летнего мужчину, ранее судимого и не соблюдавшего установленных судом ограничений.

Сотрудники отдела уголовного розыска города Белогорска задержали ранее судимого амурчанина, который числился в розыске за совершение кражи. Оперативники МО МВД «Михайловский» установили местонахождение злоумышленника, объявленного в розыск за аналогичное преступление.

В Свободном задержали жителя Приамурья, которого подозревают в причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщает МВД России по Амурской области.

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#криминал

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