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15августа
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В детских развлекательных центрах Благовещенска соблюдают нормы безопасности

В детских развлекательных центрах Благовещенска соблюдают нормы безопасности
Фото: http://www.admblag.ru/

Со вчерашнего дня, с 14 августа, в области возобновили свою работу детские игровые комнаты и развлекательные центры. Администрация Благовещенска проверила, как выполнятся требования санитарной безопасности в торгово-развлекательных центр города.

В тех, учреждениях, что успели проверить чиновники – всё в порядке. Каждый из отделов имеет бесконтактные термометры, средства для обработки рук и бактерицидные лампы. О социальной дистанции и масочном режиме напоминают повсюду расклеенные листовки. Регулярно проводится дезинфекция помещений, поверхностей и игрушек. О новых правилах посещения игровой посетителям рассказывает подготовленный персонал. Представители администрации отметили, что задача сотрудников – проинструктировать посетителей о новых нормах посещения игровой. Будут ли дети соблюдать эти нормы – ответственность взрослых, которые ведут их в игровую.

– Это большое событие для всего коллектива. Возобновления ждали и предприниматели, и родители маленьких благовещенцев. Мы напрямую заинтересованы в продолжении работы, поэтому неукоснительно соблюдаем все правила и рекомендации Роспотребнадзора, – пояснил директор одного из центров.

Всего в Благовещенске работают 10 игровых площадок в четырёх торгово-развлекательных центрах, написано на сайте администрации города.

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#коронавирус #городская власть #дети

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