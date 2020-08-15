Губернатор Приамурья обеспокоен кадровым вопросом в сёлах

На недавнем заседании общественного совета при областном минсельхозе подняли вопрос привлечения кадров в сёла. В мероприятии принял участие Василий Орлов. Глава Приамурья подчеркнул важность решения этой проблемы. При этом, чтобы привлечь в сельскую местность специалистов, региональное правительство разработало комплекс мер.

– Нам нужно решить, как активизировать этот процесс. Сельское хозяйство – отрасль, в которой запрещено использовать иностранную рабочую силу. Поэтому у сельхозпредприятий должна быть мотивация трудоустраивать амурчан. Мы готовы вкладывать государственные деньги в модернизацию колледжей, дополнительно выплачивать стипендии для студентов, с которыми сельхозпредприятия заключат договоры о так называемой дуальной подготовке, когда молодой человек одновременно учится в колледже и выходит на производственную практику. Это важно, так как студенты будут в итоге трудоустроены именно на этих предприятиях. Работают программы сельской и дальневосточной ипотеки. Мы приняли решение о выделении из бюджета дополнительных средств на первоначальный взнос – и готовы взять на себя половину этого взноса в сельских территориях, – отметил губернатор Приамурья.



Выступивший на совещании с докладом министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков озвучил потребность рынка труда на предприятиях агропромышленного комплекса региона. Вместе с инвестиционными проектами на 2021 год — это 873 человека.