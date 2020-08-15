В микрорайоне на Игнатьевском шоссе снова проваливается асфальт

Огороженный участок расположен прямо на проезжей части Игнатьевского шоссе недалеко от ГСТК. Информация о провале появилась в социальных сетях. Люди в комментариях пишут, что это происходит уже третий раз за лето.

В городской администрации всё объясняют грунтовыми водами и ливнями.

– Администрация города совместно с представителями профильных научных учреждений продолжают искать выход из сложившейся нестандартной ситуации, – сообщила мэрия Благовещенска.

По мнению специалистов, грунт вымыт очень сильно, дожди в городе не прекращаются, поэтому, возможно, асфальт будет проседать и дальше. Сейчас за проблемным участком ведется наблюдение. Чтобы возобновить полноценное движение на проезжей части, дорожники на этом участке восстановят асфальт.

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