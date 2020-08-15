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15августа
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сегодня, 13:43 6

В микрорайоне на Игнатьевском шоссе снова проваливается асфальт

В микрорайоне на Игнатьевском шоссе снова проваливается асфальт

Огороженный участок расположен прямо на проезжей части Игнатьевского шоссе недалеко от ГСТК. Информация о провале появилась в социальных сетях. Люди в комментариях пишут, что это происходит уже третий раз за лето.

В городской администрации всё объясняют грунтовыми водами и ливнями.

– Администрация города совместно с представителями профильных научных учреждений продолжают искать выход из сложившейся нестандартной ситуации, – сообщила мэрия Благовещенска.

По мнению специалистов, грунт вымыт очень сильно, дожди в городе не прекращаются, поэтому, возможно, асфальт будет проседать и дальше. Сейчас за проблемным участком ведется наблюдение. Чтобы возобновить полноценное движение на проезжей части, дорожники на этом участке восстановят асфальт.

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#дороги #погода

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    53 минуты назад

    шедевр от мэрии-весь город перерыли и везде некачественная работа

  • Таранов

    Таранов
    48 минут назад

    Это после мишустина

  • vav686

    vav686
    45 минут назад

    эффективные бодрые менеджеры работа идёт-результат не виден, вернее виден и он г. впрочем чего ещё ждать от едра

  • Жэка

    Жэка
    37 минут назад

    Я же говорил - место проклятое, а вы всё "руки из ж**ы, руки из ж**ы" (с)

  • inoy

    inoy
    31 минута назад

    посадки будут??? Область живот!))

  • Лингвист

    Лингвист
    20 минут назад

    Область ЖУЕТ...

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