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15августа
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сегодня, 13:56 0

В первые две недели августа в Приамурье выпала месячная норма осадков

В первые две недели августа в Приамурье выпала месячная норма осадков

Август 2020 года отличился большим количеством дождей. За первые две недели уже выпала месячная норма осадков. Сильнее всего от погодных явлений пострадали центральная и южная часть региона.

14 августа по всему Приамурью прошли затяжные дожди. Самые большие ливни наблюдали в Константиновском районе. За один день здесь выпало 70 мм осадков – это две трети месячной нормы, причем 62 мм всего за 5 часов. Такие дожди амурские синоптики отнесли к категории «опасное метеорологическое явление».

В областном центре суммарное количество осадков за 2 недели достигло размеров нормы месяца и даже превысило его. В Благовещенске 14 августа количество осадков составило 16 мм ночью и 32 мм днём. В среднем последний месяц лета в столице Приамурья приносит 125 мм осадков, но на вечер 14 августа было зафиксировано 139 мм за 2 недели.

Кроме того в Сковородинском, Магдагачинском, Шимановском, Мазановском, Свободненском и Октябрьском районах на текущий момент также превышена месячная норма осадков. По словам синоптиков, до конца месяца амурская погода продолжит демонстрировать «крайне неустойчивый характер».

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