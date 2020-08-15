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15августа
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сегодня, 13:10 2

Благовещенских младшеклассников начнут кормить на 63 рубля

Благовещенских младшеклассников начнут кормить на 63 рубля

Завтраки для школьников Благовещенска станут разнообразнее. Теперь ученики младших классов смогут позавтракать в школе на 63 рубля. Об изменениях во время прямого эфира рассказала начальник городского управления образования Элина Поцелуева.

До этого учащиеся начальной школы бесплатно могли завтракать на сумму 25 рублей в день. Чтобы увеличить рацион, родители обычно доплачивали до набора в 50 рублей. Теперь делать этого не придётся. С начала нового учебного года финансирование увеличат, а это позволит пересмотреть меню для малышей.

— Столовые в школах начнут свою работу со 2-го сентября вместе с началом учебного процесса. Причем в этом году составляется определенное расписание для питания в школьных столовых, его увязывают с расписанием уроков. Комбинат школьного питания готовится к работе в новых условиях, меню для ребят станет разнообразнее, — рассказала Элина Борисовна.

Напомним, бесплатно кормить учеников начальной школы в Приамурье начали в 2019 году. Деньги на детские завтраки выделяют из областного бюджета.

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#дети #образование

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    совсем не понятно сколько будут доплачивать родители

  • Sirotov

    Sirotov
    1 час назад

    Здравствуйте, мы уточнили информацию

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