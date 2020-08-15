Команды ДВОКУ привезли несколько призовых мест с Армейских международных игр-2020

Команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища стали лидерами в нескольких конкурсах всеармейских этапов Армейских игр 2020 года. Курсанты выступили в семи конкурсах игр, в трёх из которых одержали безоговорочную победу.

Это единственное училище в системе военного образования страны, которое показало такой высокий результат. Курсанты-дальневосточники заняли первые места в конкурсах полевой выучки мотострелковых подразделений «Суворовский натиск», морской пехоты «Морской десант», а также сильнейших снайперов страны — «Снайперский рубеж». Лучшим снайпером отечественных Вооружённых сил в номинации «Армейский снайпер» стал курсант ДВОКУ Егор Ермолаев.



В конкурсе операторов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» команда училища заняла третье место, а расчёт аппарата «Элерон-3» училища признан лучшим по итогам конкурса.



В соревнованиях «Танковый биатлон» и «Отличник войсковой разведки» команды училища заняли пятое место. Курсант ДВОКУ признан лучшим механиком-водителем среди разведывательных подразделений.



Дальневосточное ВОКУ — одна из сильнейших школ подготовки команд для участия в Армейских играх. Училище участвует в международных соревнованиях АрМИ с 2016 года. Всё это время курсанты-дальневосточники с завидным постоянством занимают лидирующие позиции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.