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сегодня, 12:42 0

Команды ДВОКУ привезли несколько призовых мест с Армейских международных игр-2020

Команды ДВОКУ привезли несколько призовых мест с Армейских международных игр-2020
Фото: https://structure.mil.ru/

Команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища стали лидерами в нескольких конкурсах всеармейских этапов Армейских игр 2020 года. Курсанты выступили в семи конкурсах игр, в трёх из которых одержали безоговорочную победу.

Это единственное училище в системе военного образования страны, которое показало такой высокий результат. Курсанты-дальневосточники заняли первые места в конкурсах полевой выучки мотострелковых подразделений «Суворовский натиск», морской пехоты «Морской десант», а также сильнейших снайперов страны — «Снайперский рубеж». Лучшим снайпером отечественных Вооружённых сил в номинации «Армейский снайпер» стал курсант ДВОКУ Егор Ермолаев.

В конкурсе операторов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» команда училища заняла третье место, а расчёт аппарата «Элерон-3» училища признан лучшим по итогам конкурса.

В соревнованиях «Танковый биатлон» и «Отличник войсковой разведки» команды училища заняли пятое место. Курсант ДВОКУ признан лучшим механиком-водителем среди разведывательных подразделений.

Дальневосточное ВОКУ — одна из сильнейших школ подготовки команд для участия в Армейских играх. Училище участвует в международных соревнованиях АрМИ с 2016 года. Всё это время курсанты-дальневосточники с завидным постоянством занимают лидирующие позиции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #Дальний Восток #спорт

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