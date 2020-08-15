В Свободненском районе нашли ослабленного аиста
В болоте возле села Серебрянка Свободненского района егерь нашел ослабленного аиста. Сергей Ежевский попросил местных рыбаков привезти мелкой свежей рыбы, чтобы накормить птицу.
Любители рыбалки на просьбу откликнулись и привезли целое ведро лягушек.
- Аист с удовольствием поел, самостоятельно доставая лягушек из ведра, - рассказал журналистам «Зейских огней» старший егерь Свободненского подразделения охотобщества Сергей Ежевский.
С сегодняшнего дня птица находится на передержке у специалистов из Благовещенска. Как только аист окрепнет, его выпустят в естественную среду обитания.
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