Массовые мероприятия в российских школах запретят до следующего года

— Дети придут в школу, для этого мы всё делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идёт подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнётся в традиционном очном режиме, — сказал министр просвещения.



Сейчас в министерстве проходят совещания, посвящённые организации учебного процесса в новых условиях.



В начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях коронавируса. Согласно новым требованиям, у детей и взрослых в образовательных учреждениях обязательно будут измерять температуру, при этом, показатели будут записывать в специальный журнал. При наличии признаков ОРВИ необходима изоляция. Остаётся обязательной социальная дистанция в 1,5 метра. Также планируется ввести практику разобщения детей из разных групп, классов, отрядов и отмену массовых мероприятий в школах. Правила будут действовать до 1 января 2021 года, пишет ТАСС.



В Благовещенске для школьников составят «каскадное расписание», чтобы максимально разобщить детей. Уроки будут проходить в разное время. Информация о времени начала занятий для каждого класса должна появиться на сайтах образовательных учреждений в понедельник, 17 августа.