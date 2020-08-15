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сегодня, 11:58 0

Массовые мероприятия в российских школах запретят до следующего года

Массовые мероприятия в российских школах запретят до следующего года

В российских школах массовые мероприятия отложат до 1 января 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом День знаний пройдёт в обычном формате.

— Дети придут в школу, для этого мы всё делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идёт подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнётся в традиционном очном режиме, — сказал министр просвещения.

Сейчас в министерстве проходят совещания, посвящённые организации учебного процесса в новых условиях.

В начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях коронавируса. Согласно новым требованиям, у детей и взрослых в образовательных учреждениях обязательно будут измерять температуру, при этом, показатели будут записывать в специальный журнал. При наличии признаков ОРВИ необходима изоляция. Остаётся обязательной социальная дистанция в 1,5 метра. Также планируется ввести практику разобщения детей из разных групп, классов, отрядов и отмену массовых мероприятий в школах. Правила будут действовать до 1 января 2021 года, пишет ТАСС.

В Благовещенске для школьников составят «каскадное расписание», чтобы максимально разобщить детей. Уроки будут проходить в разное время. Информация о времени начала занятий для каждого класса должна появиться на сайтах образовательных учреждений в понедельник, 17 августа.

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#коронавирус #дети #образование

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