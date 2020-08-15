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15августа
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сегодня, 11:22 2

Часть дороги между посёлками Юбилейный и Поляковский закрыли для движения пассажирских автобусов

Часть дороги между посёлками Юбилейный и Поляковский закрыли для движения пассажирских автобусов

О закрытии движения для пассажирских перевозок по автодороге, соединяющей посёлки Юбилейный и Поляковский Зейского района, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Зейский». Запрет действует с 11 августа.

Движение возобновится после того, как устранят все недостатки дороги. В первую очередь проезду автомобильного транспорта препятствует колейность, образованная из-за просевшего полотна проезжей части.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    35 минут назад

    Закрыли вообще, какие там автобусы? Опять народ отрезан от всего....Дай бог, чтобы никому не понадобиллась срочная медицинская помощь

  • DimonS

    DimonS
    6 минут назад

    Было дело и в Талакан дорогу перекрывали... А потом начальник областного ГИБДД своего места лишился.

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