Часть дороги между посёлками Юбилейный и Поляковский закрыли для движения пассажирских автобусов

О закрытии движения для пассажирских перевозок по автодороге, соединяющей посёлки Юбилейный и Поляковский Зейского района, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Зейский». Запрет действует с 11 августа.

Движение возобновится после того, как устранят все недостатки дороги. В первую очередь проезду автомобильного транспорта препятствует колейность, образованная из-за просевшего полотна проезжей части.

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