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15августа
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сегодня, 11:00 1

«Расти репка большая и маленькая!»: ребята из благовещенской прогимназии вырастили урожай овощей

«Расти репка большая и маленькая!»: ребята из благовещенской прогимназии вырастили урожай овощей
Фото: https://www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

Воспитанники прогимназии Благовещенска своими силами вырастили урожай овощей. У них на грядках: свёкла, морковь, кукуруза, помидоры, огурцы, кабачки и ещё целый список культур. Средний возраст юных садоводов 6 лет. На днях они приступили к сбору урожая, сообщила пресс-служба благовещенской Администрации.

– Начиная с февраля, мы организуем «огород на окошке». Вместе проращиваем семена и рассаду. Такая работа проводится в каждой группе. А уже весной мы высаживаем в открытый грунт рассаду и сеем семена, – рассказала воспитатель прогимназии Светлана Лазарева.

Тематические занятия на огороде обязательно начинаются с прополки грядок. Дошколята не выбрасывают сорванные растения, а относят их в новую теплицу, для формирования перегноя. С помощью маленьких леечек они поливают ящики с сорняками, помогая быстрее образовываться компосту. После работы в теплице дети переходят к сбору урожая. Сейчас на грядках уже поспели помидоры, кабачки, морковь и свёкла. Весь собранный урожай попадает на кухню и используется в приготовлении пищи. Помимо овощей и зелени на занятиях детям рассказывают и о лекарственных растениях.

– Сегодня дети собирали боярышник. Мы его сушим и частично используем для создания поделок из природных материалов. К сожалению, у нас есть еще детки, которые больше знакомы с киви, чем с репой. Поэтому собираем плоды, которые растут в нашем климате. Говорим, чем они важны, рассказываем о витаминизации питания. Главное, что ребятам они очень нравятся, – объяснила Оксана Тюкиль, методист прогимназии.

Теплица, построенная в этом году, огород и участок с лекарственными растениями – это развивающие центры, в которых дети проводят занятия на свежем воздухе.

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#дети #образование

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    27 минут назад

    Спасибо Светлане Лазаревой,за организацию такого обучения,для детей,по лицам детей ,видно,что они рады и им нравится.Они видят,как растут овощи.Такими занятиями прививается с детства,любовь к природе,это здорово!Молодцы!

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