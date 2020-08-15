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15августа
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Девушка нечаянно познакомилась с отцом на сайте для поиска спонсоров

Девушка нечаянно познакомилась с отцом на сайте для поиска спонсоров
Фото: yandex.ru

19-летняя девушка, которую уволили с работы, зарегистрировалась на популярном сайте для специфичных знакомств. Там девушки ищут себе богатых бойфрендов, но молодой особе не повезло. Она встретила своего отца. Об этом сообщает "Лента.ру".

Молодая девушка выложила на сайт несколько фотографий в откровенном купальнике, но с закрытым лицом. Спустя некоторое время, к ней добавился неизвестный джентльмен, предлагающий спонсорство в обмен на общение. Политика сайта, на котором произошла встреча двух родственников такова, что для получения полной фотографии собеседника необходимо отправить запрос на разрешение просмотра.

Для более детального знакомства девушка выслала запрос собеседнику, а также приняла встречный запрос. После получения полноформатного изображения стало ясно, что дочь и отец нашли и выбрали друг друга в режиме инкогнито. Успел ли отец разглядеть в собеседнице свою дочь, пока что остается неизвестным. Молодая особа поделилась о своем печальном опыте в сети интернет и получила массу советов по дальнейшим действиям.

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#интернет #СМИ

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