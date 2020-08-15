На турецком курорте скончался четырехлетний ребенок, купавшийся в бассейне
Двое маленьких детей зашли в бассейн после активных игр на свежем воздухе. Родители обратили внимание, что один из детей не подает признаков жизни. Об этом сообщает "Лента.ру".
Бригада скорой помощи, прибывшая не место происшествия, срочно увезла четырехлетнего мальчика в ближайший госпиталь. Врачи четыре дня пытались стабилизировать состояние ребенка, но спасти его так и не удалось. Пока точные причины смерти неизвестны, она будут установлены после проведения всех необходимых экспертиз и изучения обстоятельств произошедшего. Возможно, резкая смена температур могла повлиять на сердечно-сосудистую систему ребенка, что привело к потере сознания. Как скоро родители малыша обратили внимание на его состояние остается неизвестным.
Напомним, что год назад в Турции скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, ногу которой засосало в трубу на дне бассейна. Отец погибшей попытался принять экстренные меры, но высвободить девочку так и не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
Просмотров всего: 55
#медицина #происшествия #туризм