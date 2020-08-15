На турецком курорте скончался четырехлетний ребенок, купавшийся в бассейне

Бригада скорой помощи, прибывшая не место происшествия, срочно увезла четырехлетнего мальчика в ближайший госпиталь. Врачи четыре дня пытались стабилизировать состояние ребенка, но спасти его так и не удалось. Пока точные причины смерти неизвестны, она будут установлены после проведения всех необходимых экспертиз и изучения обстоятельств произошедшего. Возможно, резкая смена температур могла повлиять на сердечно-сосудистую систему ребенка, что привело к потере сознания. Как скоро родители малыша обратили внимание на его состояние остается неизвестным.

Напомним, что год назад в Турции скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, ногу которой засосало в трубу на дне бассейна. Отец погибшей попытался принять экстренные меры, но высвободить девочку так и не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.