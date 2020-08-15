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15августа
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сегодня, 06:01 0

Россияне стали отправлять все меньше денег за рубеж

Россияне стали отправлять все меньше денег за рубеж
Фото: ecommpay.com

Общее количество денежных средств, пересылаемых за границу и из-за границы с помощью платежных систем, значительно снизились в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщает "ВЗО".

По данным Центробанка, II квартал 2020 года показал сокращение переводов физических лиц из России с помощью платежных систем. Общее сокращение составило 36% в годовом выражении. Всего за II квартал 2020 года, россиянами было выведено 1.2 миллиардов долларов, из которых 193 миллиона в дальнее зарубежье и 1.02 миллиарда в страны СНГ. За II квартал 2019 года сумма таких перечислений составила 1.89 миллиард долларов.

В обратном направлении, в Россию, был переведен 681 миллион долларов, что на 18% меньше по сравнению с вторым кварталом прошлого года. 306 миллионов долларов было перечислено из стран СНГ, 375 миллионов поступило из дальнего зарубежья. Речь идет о подсчете средств, пересылаемых российскими гражданами или получаемыми жителями России с помощью разнообразных платежных систем.

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#интернет #СМИ #финансы

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