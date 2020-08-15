Ученые создали робота, способного лечить стенки желудка с помощью 3D печати

На сегодняшний день многие ученые работают над реализацией возможности залечивания ран с помощью 3D печати. Оборудование для таких процедур обычно является довольно громоздким и неспособным к лечению внутренних органов без хирургического вмешательства.

Китайские специалисты разработали компактного робота, способного работать внутри человеческого желудка и залечивать раны с помощью 3D печати живыми клетками. В транспортировочном положении робот легко проникает в желудок сквозь трубку эндоскопа, а в последствии раскладывается и выполняет всю необходимую работу. Опыты проводились на искусственной модели человеческого желудка, с успехом справившись с поставленной задачей и вернувшись по завершению операции обратно к исследователям. В скором времени планируется испытать аппарат в клинических условиях.