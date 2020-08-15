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15августа
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сегодня, 04:00 0

Ученые создали робота, способного лечить стенки желудка с помощью 3D печати

Ученые создали робота, способного лечить стенки желудка с помощью 3D печати
Фото: vesti.ru

Повреждения стенок желудка это обычная проблема пищеварительного тракта, которой страдают 12 процентов населения земли. Разработанный робот способен изменить процентное соотношение. Об этом сообщают "Вести".

На сегодняшний день многие ученые работают над реализацией возможности залечивания ран с помощью 3D печати. Оборудование для таких процедур обычно является довольно громоздким и неспособным к лечению внутренних органов без хирургического вмешательства.

Китайские специалисты разработали компактного робота, способного работать внутри человеческого желудка и залечивать раны с помощью 3D печати живыми клетками. В транспортировочном положении робот легко проникает в желудок сквозь трубку эндоскопа, а в последствии раскладывается и выполняет всю необходимую работу. Опыты проводились на искусственной модели человеческого желудка, с успехом справившись с поставленной задачей и вернувшись по завершению операции обратно к исследователям. В скором времени планируется испытать аппарат в клинических условиях.

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#здоровье #медицина #наука #технологии

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