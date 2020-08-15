В Алтайском крае выявлены очаги чумы

На данный момент чума обнаружена только у животных. Недуг, который был давно забыт и сохранился только в энциклопедических источниках, снова дал о себе знать спустя более чем полсотни лет. Большинство мест, где недавно обнаружили болезнь, активно посещали туристы, поэтому опасность для человека остается высокой. Неизвестно, как поведет себя вирус относительно человека, поэтому власти решили закрыть эти достопримечательности для посещения туристов. Помимо Алтайского края, заболевание проявилось в Монголии, на территории которой зарегистрировано 10 заболевших, двое скончались.

Людям заболевание передается через укусы блох и клещей, а также при охоте на сурков, так как они являются главными переносчиками вируса. Для профилактики произведена вакцинация более 18 тысяч человек. Местные власти осуществляют информирование граждан о серьезности сложившейся ситуации. Местным управлением ФСБ изданы и распространены специальные брошюры сообщающие об опасности.