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15августа
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Начались съемки второго сезона популярного сериала "Ведьмак"

Начались съемки второго сезона популярного сериала
Фото: kg-portal.ru

Как заявил режиссер сериала Стивен Серджик на своей странице в "Instagram", съемки запланировали возобновить 3 августа 2020 года. Об этом сообщает "Cyber.Sports.ru".

Широко известный по всему миру книжный роман "Ведьмак", созданный польским писателем Анджеем Сапковсковким, воплотился в не менее популярный сериал. Знаменитый актер Генри Кавилл (сыгравшим в таких известных фильмах, как "Человек из стали", "Лига справедливости", Война богов:Бессмертные"), шикарно вписался в роль главного персонажа Геральта из Ривии. Обсуждение актеров на роли персонажей знаменитой саги велось довольно долго. Фанаты были против разительных изменений во внешнем виде уже полюбившихся книжных персонажей. Споры между продюсерами и зрителями продолжались довольно долгое время.

Премьера американо-польского сериала в жанре фэнтези состоялась 20 декабря 2019 года на портале Netflix. Продюсерами и режиссерами планируется выпустить семь полноценных сезонов. Телесериал был встречен огромным количеством положительных отзывов и смог очень быстро набрать высокие рейтинги. Второй сезон сериала "Ведьмака" планируется выпустить в 2021 году.

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#интернет #кино #СМИ

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