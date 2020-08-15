Выбор читателей за 14 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 14 августа.

В Благовещенске новый микрорайон «Игнатьевская усадьба» обещает вместить 13 тысяч жителей. Его планируют построить на самой высокой площадке города, севернее Плодопитомника.

Знакомые семьи благовещенки Марии Полоз сообщили о смерти девушки. По их словам, на похороны друзей не пустили.

Благовещенск станет последней точкой в маршруте Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. В амурской столице премьер проведёт несколько важных встреч, в том числе и с жителями города.

Проливной дождь идёт в Благовещенске с самого утра. Традиционно во время сильных дождей топит микрорайон. Как сообщает ГСТК, воду уже откачивают.