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Выбор читателей за 14 августа

Выбор читателей за 14 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 14 августа.

В Благовещенске на смотровой площадке хотят построить новый микрорайон

В Благовещенске новый микрорайон «Игнатьевская усадьба» обещает вместить 13 тысяч жителей. Его планируют построить на самой высокой площадке города, севернее Плодопитомника.

Знакомые Марии Полоз сообщили о её смерти

Знакомые семьи благовещенки Марии Полоз сообщили о смерти девушки. По их словам, на похороны друзей не пустили.

Мишустин привезёт с собой в Благовещенск половину кабинета министров

Благовещенск станет последней точкой в маршруте Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. В амурской столице премьер проведёт несколько важных встреч, в том числе и с жителями города.

Сильный дождь в очередной раз топит Благовещенск

Проливной дождь идёт в Благовещенске с самого утра. Традиционно во время сильных дождей топит микрорайон. Как сообщает ГСТК, воду уже откачивают.

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#Обзор #интернет #СМИ

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