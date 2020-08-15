Выбор читателей за 14 августа
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 14 августа.
В Благовещенске на смотровой площадке хотят построить новый микрорайон
В Благовещенске новый микрорайон «Игнатьевская усадьба» обещает вместить 13 тысяч жителей. Его планируют построить на самой высокой площадке города, севернее Плодопитомника.
Знакомые Марии Полоз сообщили о её смерти
Знакомые семьи благовещенки Марии Полоз сообщили о смерти девушки. По их словам, на похороны друзей не пустили.
Мишустин привезёт с собой в Благовещенск половину кабинета министров
Благовещенск станет последней точкой в маршруте Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. В амурской столице премьер проведёт несколько важных встреч, в том числе и с жителями города.
Сильный дождь в очередной раз топит Благовещенск
Проливной дождь идёт в Благовещенске с самого утра. Традиционно во время сильных дождей топит микрорайон. Как сообщает ГСТК, воду уже откачивают.
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