Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:30 0

Благовещенеца отправили в колонию строгого режима за торговлю гашишным маслом

Благовещенеца отправили в колонию строгого режима за торговлю гашишным маслом
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении ранее судимого жителя города. Мужчина незаконно изготовил, хранил, а также дважды продал наркотик в большом объёме.

Установлено, что в июле 2017 года подсудимый изготовил и продал знакомому гашишное масло массой 2,93 грамма. В марте 2018 года он увеличил размах и экстрагировал гашишного масла на 18,6 грамм. Часть наркотиков продал, остальное обнаружили в карманах куртки и в квартире благовещенца при обыске.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал полное признание вины и раскаяние в содеянном, а ещё наличие на иждивении малолетнего ребёнка.

Виновного наказали заключением на семь лет в исправительную колонию строгого режима. Мужчину заключили под стражу в зале суда. Вещественные доказательства — наркотическое вещество — уничтожат после вступления приговора в законную силу, сообщает Благовещенский городской суд.

Просмотров всего: 99

#криминал #суды

распечатать


Общество

В Благовещенске задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты
Общество

Житель Благовещенска похитил велосипед из соседнего подъезда
Общество

В Благовещенске разыскивают злостного неплательщика алиментов
Происшествия

Предприниматель из Тынды сядет на семь лет за взятку судебному приставу
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь