Благовещенеца отправили в колонию строгого режима за торговлю гашишным маслом

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении ранее судимого жителя города. Мужчина незаконно изготовил, хранил, а также дважды продал наркотик в большом объёме.

Установлено, что в июле 2017 года подсудимый изготовил и продал знакомому гашишное масло массой 2,93 грамма. В марте 2018 года он увеличил размах и экстрагировал гашишного масла на 18,6 грамм. Часть наркотиков продал, остальное обнаружили в карманах куртки и в квартире благовещенца при обыске.



Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал полное признание вины и раскаяние в содеянном, а ещё наличие на иждивении малолетнего ребёнка.



Виновного наказали заключением на семь лет в исправительную колонию строгого режима. Мужчину заключили под стражу в зале суда. Вещественные доказательства — наркотическое вещество — уничтожат после вступления приговора в законную силу, сообщает Благовещенский городской суд.