На набережной Благовещенска будут учить кулинарному искусству

Идею создания зоны уличной еды на набережной Благовещенска предложили Еагений и Ксения Кушнир. По замыслу эта зона должна быть оформлена в едином стиле, рядом можно сделать сцену или выставочное пространство. В дальнейшем стритфуд можно будет превратить не просто в место торговли, но и в обучающую площадку для тех, кто интересуется кулинарным искусством.

Администрация города поддержала идею и пообещала помочь с коммуникациями. Теперь необходимо найти партнеров, а также подобрать подходящее место.

Было высказано сразу несколько идей по оборудованию спортплощадок – это создание скейт-парка и специальной трассы для любителей велосипедов, самокатов, роликов и беговелов и скейтов.

Студентка АмГУ Екатерина Воробкалова предложила оборудовать площадку на КПП, на пустыре в районе улиц Перспективной и Островского. Представители администрации попросили Екатерину разработать предварительный проект площадки.

Еще пара проектов касаются профориентации школьников, их администрация поддержит уже в этом году, сообщает пресс-служба городской администрации.