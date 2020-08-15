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15августа
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сегодня, 09:30 0

Типовые физкультурно-оздоровительные комплексы начали строить в Тамбовке и Магдагачи

Типовые физкультурно-оздоровительные комплексы начали строить в Тамбовке и Магдагачи
Фото: https://www.instagram.com/minstroyamur/

В Тамбовке и Магдагачи началось строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Это одноэтажные здания площадью 1600 квадратов, которые строятся по типовому проекту. В универсальных залах спорткомплекса можно заниматься по разным спортивным направлениям, готовиться к соревнованиям и сдавать нормы ГТО.

В Тамбовке строители уже возводят с фундамент, подготовлен материал для возведения стен. Спорткомплекс строят возле парка, поэтому в дальнейших планах – установка уличных тренажеров и других спортсооружений.

В Магдагачи уже готов котлован, строители забивают сваи. В этом поселке спорткомплекс располагается возле стадиона, на котором уже есть спортсооружения.

Всего в Амурской области по программе «Газпром детям» построят 5 спорткомплексов. По одному в Магдагачи, Тамбовке и Тынде и два в Благовещенске, - сообщает областной минстрой.

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#спорт

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