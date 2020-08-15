В Благовещенске задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты

Пожилой мужчина в Благовещенске потерял кошелек с банковскими картами. С его счета начали списываться деньги, и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и уже задержали подозреваемого.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый местный житель, 1990 года рождения. Молодого человека задержали прямо на работе.



Выяснилось, что подозреваемый нашел на улице кошелёк. В нем было две банковские карты и листик с пин-кодом от одной из карт. Злоумышленник снял с карты 13000 рублей, а другой картой бесконтактным способом расплачивался за покупки в различных магазинах города. Ущерб составил более 20000 рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Амурской области.