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15августа
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сегодня, 08:30 0

В области строят 6 спорткомплексов и 26 фельдшерских пунктов

В области строят 6 спорткомплексов и 26 фельдшерских пунктов
Фото: https://www.instagram.com/minstroyamur/

В Амурской области сейчас строится в общей сложности больше ста объектов здравоохранения, спорта, образования, а также многоквартирных домов. Подробно о стройках Приамурья Минстрой области рассказал с помощью картинок в своем Инстаграм.

Так в регионе строят шесть ФОКов, три образовательных учреждения и двадцать шесть ФАПов!

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#строительство

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