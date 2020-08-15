В области строят 6 спорткомплексов и 26 фельдшерских пунктов

Фото: https://www.instagram.com/minstroyamur/

В Амурской области сейчас строится в общей сложности больше ста объектов здравоохранения, спорта, образования, а также многоквартирных домов. Подробно о стройках Приамурья Минстрой области рассказал с помощью картинок в своем Инстаграм.

Так в регионе строят шесть ФОКов, три образовательных учреждения и двадцать шесть ФАПов! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от minstroyamur (@minstroyamur) 13 Авг 2020 в 7:02 PDT

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#строительство

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