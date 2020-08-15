Гороскоп на 15 августа: у Рыб торжественный день, а у Весов проблемы появятся со всех сторон

Восход Солнца: 05:19

Заход Солнца: 19:49

Солнце во Льве.

Овен. Под влиянием планет ваши мысли, чувства и поступки могут находиться в некотором беспорядке, что приведёт к напряжению во всех сферах вашей деятельности. Регрессивное движение Меркурия отрицательно скажется на финансовых делах. Следует понизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны мелкие неприятности с партнерами или разногласия с начальством. Во второй половине коммуникабельность Овнов поднимется. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно.

Телец. День несет негативные тенденции. Избегайте контактов с вечно недовольными и скучными людьми. Не позволяйте резкости суждений и невнимательности перечеркивать суть ваших отношений с близкими людьми. Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или помогать близким. Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Тельцов из колеи, однако, поддавшись эмоциям, они лишь сильнее накалят обстановку.

Близнецы. Противоречивый день, несущий перемены,приключения, поездки. День может оказаться благоприятным для заключения новых контрактов, для деловых переговоров, обращения к органам власти. Возможно, вам предстоит служебная командировка, которая пополнит ваш бюджет. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Постарайтесь закончить все дела ко второй половине дня, потому что не исключено, что вам придётся решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес. Не исключены обманы, серьезные провокации, предательство друга. Эмоциональный фон многих Близнецов будет слишком бурный, что только навредит карьере и явится причиной усталости и раздражения в конце дня. Проведите вечер в кругу семьи и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видеокассет; хорошо также послушать музыку.

Рак. Один из «чистых» дней. Благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок, новых знакомств. Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Все покупки, кроме приобретения недвижимости, будут удачны. Вечер хорошо провести у огня. Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Читайте также

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа: Тельцам необходимо тщательно обдумывать поступки, а Скорпионам быть разборчивее в выборе знакомств

Лев. День посвящен супружеству. Благоприятны венчание, зачатие. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к вам заглянут старые друзья. Вас вполне могут ожидать разного рода неожиданности. Попробуйте сделать явью самую смелую мечту. Однако вам не повредит трезвый взгляд на события. Постарайтесь не терять голову. Не исключено, что сегодня удастся наконец избавиться от всех проблем, связанных с работой. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу. Не бойтесь браться за любую работу хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело. Возможно, это вызовет чувство неудовлетворенности собой и другими. Но благодаря уверенности в себе и работоспособности вам удастся продвинуться вперед в своих замыслах.

Дева. Сегодня у многих Дев может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, к веселью. Вероятный визит друзей или родственников дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. День благоприятный для путешествий, пеших прогулок, общения. Посвятите этот день домашним хлопотам, семье, детям. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех. Нельзя рубить деревья, рвать бумагу, есть животную пищу. Сны исполняются. Разлитая вода или молоко — знак крушения надежд. В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям.

Весы. Напряженный день. Проблемы появятся со всех сторон. Вероятнее всего, этот день запомнится вам, как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Вопреки неприятностям, чаще улыбайтесь — и в вашей жизни станет больше места для приятных ощущений и светлой любви. Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами. Сегодняшний день Весам стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. Мозг Весов сегодня обещает работать чётко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.

Скорпион. В первой половине дня исключите коммерческие сделки — неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции: покровительство и властность могут быть восприняты как тирания. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности. Нельзя расслабляться и плыть по течению. Но и особенную активность развивать не стоит — дайте проявиться счастливому случаю.

Читайте также

Астрологический прогноз на август 2020 года

Стрелец. Критический день. Звёзды рекомендуют критично относиться к своим возможностям, трезво оценивать действительность, ограничить контакты. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь — возможно, по не зависящим от вас причинам вы упустите выгодный заказ. Не исключено новое знакомство, однако заботы и проблемы могут помешать вам раскрепоститься и обрести внутреннюю свободу. Вечером не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего, даже членов семьи. Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: прибыль можно получить только от старых дел, не затевая новых проектов. Вероятны проблемы с друзьями или крупная семейная ссора по поводу бывших поклонников и поклонниц. На пути к взаимному согласию много проблем, поэтому природные гибкость и деликатность окажутся как нельзя кстати.

Козерог. Сегодня вы можете почувствовать напряжение в отношениях с семьей или второй половинкой. Сегодня вы можете почувствовать, что ваш энергетический потенциал значительно слабеет. Если вы — особа чувствительная, то вы рискуете даже впасть в депрессию. Двери вашего дома должны быть открыты для гостей. Переключитесь на проблемы близких вам людей.

Водолей. Этот день благоприятен для любви. Ваш союз настолько гармоничен, что никто другой вам больше не нужен. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем — нервный срыв или легкая травма. Возможно легкое недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня и не злоупотреблять спиртным. Звезды обещают Водолею многогранный день, когда можно воочию лицезреть все плоды своего неутомимого труда. Усилия в личной сфере, увы, оказались напрасными.

Рыбы. Противоречивые и двойственные тенденции предыдущего дня продолжаются. В первой половине дня вы можете быть энергичными и жизнерадостными. Но это состояние не продержится долго. Вторая половина дня принесет разочарования и серьезные промахи. Вам будет сложно оценивать людей и совершать здравые поступки. В скором времени возможны неприятные события и известия. Звёзды предсказывают Вам поистине торжественный день, когда можно не только порадоваться своим, но и успехам близких людей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев