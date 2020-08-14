Таяние Гренландских ледников стало необратимым

Наблюдение показало, что даже при прекращении глобального потепления ледники продолжат таять. Данные со спутников получаемые учеными последние сорок лет указывают на то что даже восполнение ледяного покрова снегопадами не помогает восстановить потери.

Исследования проведенные учеными выявили исходную точку, когда потери льда стали просто гигантскими. Стремительное сокращение ледяного покрова Гренландии началось с начала 21 века, и продолжает расти в геометрической прогрессии. По словам научных сотрудников изучающих эту территорию, несмотря на влияние множество факторов, вызывающих таяние ледников, основным является огромное количество выбросов в атмосферу углекислого газа, который создает парниковый эффект и сильно сдерживает охлаждение ледяного покрова. Также они информировали, что огромная часть ледников находится под водным покровом, в океанских глубинах, это значит — что из-за влияния теплой океанской воды таяние будет происходить еще быстрее.