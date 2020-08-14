Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15августа
Предыдущая новость Следующая новость
14 августа 2020, 22:55 0

Таяние Гренландских ледников стало необратимым

Таяние Гренландских ледников стало необратимым
Фото: potokmedia.ru

Ледниковый покров Гренландии стремительно сокращается. Об этом сообщает "Красная Весна".

Наблюдение показало, что даже при прекращении глобального потепления ледники продолжат таять. Данные со спутников получаемые учеными последние сорок лет указывают на то что даже восполнение ледяного покрова снегопадами не помогает восстановить потери.

Исследования проведенные учеными выявили исходную точку, когда потери льда стали просто гигантскими. Стремительное сокращение ледяного покрова Гренландии началось с начала 21 века, и продолжает расти в геометрической прогрессии. По словам научных сотрудников изучающих эту территорию, несмотря на влияние множество факторов, вызывающих таяние ледников, основным является огромное количество выбросов в атмосферу углекислого газа, который создает парниковый эффект и сильно сдерживает охлаждение ледяного покрова. Также они информировали, что огромная часть ледников находится под водным покровом, в океанских глубинах, это значит — что из-за влияния теплой океанской воды таяние будет происходить еще быстрее.

Просмотров всего: 6

#интернет #наука #природа

распечатать


Общество

Выбор читателей за 14 августа
В России и мире

Спецслужбы США боятся хакерской группировки Fancy Bear
В России и мире

Известная российская актриса и модель Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности
Общество

Выбор читателей за 13 августа
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь