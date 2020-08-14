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14августа
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сегодня, 19:38 0

Амурские приставы помогли людям получить зарплату

Амурские приставы помогли людям получить зарплату
Фото: pixabay.com

Одно из предприятий области, которое разрабатывает песчаные и гравийные карьеры накопило большие долги по заплате. Конфликт между работодателями и коллективом удалось решить только с участием судебных приставов.

Организация задолжала сотрудникам 2 миллиона рублей. Судебные приставы возбудили 59 исполнительных производств. Только после того, как зарплату выплатили — производства полностью закрыли.

Интересно, что с начала 2020 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в принудительном порядке взыскали с недобросовестных работодателей 21 миллион 450 тысяч рублей за задолженности по заработной плате.

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#работа #финансы

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