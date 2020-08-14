Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:15 0

В Свободном 15 августа ограничат продажу алкоголя

Завтра, 15 августа, в Свободном пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. Распоряжением мэра Владимира Константинова, ограничена продажа алкоголя, сообщает администрация города.

Запрет коснётся магазинов, которые находятся рядом с местом проведения праздничных мероприятий. Так, с 11 утра до 9 вечера продавать алкоголь нельзя по следующим адресам:

- ул. Ленина от № 82 до № 124 включительно,

- ул. 50 лет Октября от № 33 до № 119 включительно,

- ул. Подгорная от № 29 до № 115 включительно,

- ул. Зейская от № 13 до ж/д переезда,

- ул. Инженерная от № 57 до электроаппаратного завода,

- ул. Шатковская от № 80 до № 112 включительно,

- ул. Комсомольская от № 7 до № 105 включительно,

- ул. Дзержинского от № 27 до № 69 включительно,

- ул. Постышева от № 23 до № 73.

Просмотров всего: 84

#праздники

распечатать


Культура 1

Благовещенскому горпарку исполняется 131 год
Общество 1

Логотип 75-летия Победы появится на колесе обозрения Хэйхэ
Общество 2

Строителей Приамурья поздравили Василий Орлов и Олег Имамеев
Общество 3

Благовещенские пловцы устроили флешмоб в честь Дня физкультурника
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь