В Свободном 15 августа ограничат продажу алкоголя

Завтра, 15 августа, в Свободном пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. Распоряжением мэра Владимира Константинова, ограничена продажа алкоголя, сообщает администрация города.

Запрет коснётся магазинов, которые находятся рядом с местом проведения праздничных мероприятий. Так, с 11 утра до 9 вечера продавать алкоголь нельзя по следующим адресам:

- ул. Ленина от № 82 до № 124 включительно,

- ул. 50 лет Октября от № 33 до № 119 включительно,

- ул. Подгорная от № 29 до № 115 включительно,

- ул. Зейская от № 13 до ж/д переезда,

- ул. Инженерная от № 57 до электроаппаратного завода,

- ул. Шатковская от № 80 до № 112 включительно,

- ул. Комсомольская от № 7 до № 105 включительно,

- ул. Дзержинского от № 27 до № 69 включительно,

- ул. Постышева от № 23 до № 73.