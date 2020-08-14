Житель Благовещенска похитил велосипед из соседнего подъезда

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В Благовещенске у 19-летней девушки украли велосипед. Сотрудники МВД задержали мужчину. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Велосипед пропал из подъезда многоквартирного дома. Оперативники обошли все дома района. Жильцы одного из них рассказали сыщикам, что к ним заходил мужчина и предлагал купить велосипед. По его описанию сотрудники МВД составили фоторобот.



Выяснились, что злоумышленник проживает в том же доме, где была совершена кража. Мужчину, 1966 года рождения задержали и доставили в дежурную часть полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 12000 рублей. Задержанный дал подписку о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Амурской области.



Сейчас сотрудники разыскивают гражданина, который приобрел велосипед. Его действия могут быть расценены как «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».