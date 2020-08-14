В Свободном центральную площадь благоустроят на областные и собственные средства

По итогам голосования жителей Свободного, в городе отремонтируют центральную площадь. В следующем году там установят фонтан и соберут детскую площадку. А ещё хотят построить фудкорт, скейт-парк и две прогулочные аллеи.

По мнению горожан, на площади должны появиться комната матери и ребёнка; модульная площадка для проведения массовых мероприятий и выставок. Проект планировали представить на конкурсе малых городов, чтобы получить финансирование. Но даже если бы он победил его смогли бы реализовать только в 2022 году, пишут Зейские огни.



— Центральную площадь нужно отремонтировать уже в следующем году. К благоустройству Свободного необходимо приступить, не дожидаясь федерального финансирования. Деньги выделим из областного и местного бюджетов, — считает губернатор Приамурья Василий Орлов.



На Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах представят другой проект.



Также на совещании обсудили строительство полигона твёрдых коммунальных отходов, реконструкцию дорог и социальных объектов города президентского внимания, сообщает пресс-служба областного правительства.