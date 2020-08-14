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14августа
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сегодня, 17:50 0

На фабрике «Зея» появился Сальвадор Дали с конфетой в зубах

На фабрике «Зея» появился Сальвадор Дали с конфетой в зубах
Фото: благовещенская кондитерская фабрика «Зея»

Семеро молодых художников превратили здание фабрики «Зея» в яркий арт-объект. На создание граффити ушло почти 200 баллончиков краски. Теперь сфотографироваться на фоне расписной стены может любой желающий.

— С 2010 года не проводилось ничего подобного. Поэтому, когда «Зея» вышла с инициативой, мы поддержали и позвали наших ребят из Хабаровска, — рассказал Павел из Благовещенска.

Уличный художник из Хабаровска Артём Демьянов признаётся, что рисовал автопортрет. Решил изобразить себя в образе поварёнка. На стенах также красуются псевдонимы художников интересными шрифтами. Когда художник начинает рисовать, то придумывает себе псевдоним и старается сделать его популярным.


— Можно было бы закрасить и весь фасад здания, если бы у нас были вышки и неограниченное количество времени и краски. Деньги выделили на привоз ребят и на баллончики с краской. Для нас — это лишний повод собраться и заняться творчеством, — рассказал Павел.

Художники поблагодарили фабрику «Зея» и руководителя отдела маркетинга Елену Маркову за возможность сделать город ярче.

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