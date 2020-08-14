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14августа
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сегодня, 17:16 0

В Константиновке подтопило территории у частных домов, храм и пожарную часть

В Константиновке подтопило территории у частных домов, храм и пожарную часть
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

В селе Константиновка подтопило четыре дворовых участка и подвал многоквартирного дома. В дома вода не зашла. Виной всему стал циклон, накрывший Амурскую область.

Сегодня с утра в селе ведутся работы по откачке воды. К ликвидации последствий циклона привлечены коммунальные службы села и сотрудники пожарной части.

Пожарные откачивают воду с придворовых территорий частных домов, из подсобных помещений храма Константина и Елены в селе Константиновка и с территории пожарной части.

Спасателям также пришлось выехать в переулок Торговый, где от разгулявшейся стихии на дорогу упало дерево. Специалисты распилили упавший ствол и освободили участок дороги для проезда транспорта.

Оперативная группа пожарной части выехала на дорогу Нижняя Полтавка — Дим для оценки обстановки: вода переливается через трассу, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#погода #происшествия

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