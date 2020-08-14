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сегодня, 17:10 0

В школах Благовещенска введут «каскадное расписание»

В школах Благовещенска введут «каскадное расписание»
Фото: unsplash.com

В понедельник, 17 августа, на сайтах образовательных учреждений появится информация о времени начала занятий для каждого класса. Отмечено, что уроки будут проходить в разное время. Школы амурской столицы составят «каскадное расписание», чтобы максимально разобщить детей.

На вопросы о старте учебного года в прямом эфире официального инстаграм-аккаунта рассказала начальник управления образования города Элина Поцелуева. Ещё одно вынужденное новшество – отдельный кабинет для каждого класса. Исключение составляют предметы, которые требуют специального оборудования, – физика, химия, информатика, технология, рисование и физкультура.

Кроме того, благовещенских родителей волновал вопрос необходимости медицинских масок. Их ношение не обязательно, однако ежедневно ребятам будут измерять температуру бесконтактным способом. Учреждения уже закупили соответствующие термометры. Следует отметить, что в классах будет регулярно проводиться дезинфекция, а школьники и учителя смогут обрабатывать руки специальным средством.

Отдельный блок эфира составили вопросы, касающиеся проведения торжественных линеек 1 сентября.

– Праздничные линейки состоятся, но в этом году они не будут массовыми. Мы приняли решение провести торжественные линейки на школьных стадионах для учеников 1 и 11 классов. Что касается остальных ребят, для них 1 сентября учителя проведут классные часы. К сожалению, количество родителей, которые будут допущены на праздник, придётся ограничить. С ребёнком в школу сможет прийти один взрослый. Родители должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, – рассказала Элина Борисовна.

К слову, в новом учебном году по желанию родители могут перевести ребёнка на дистанционное обучение. Временно школьник будет получать образование с использованием электронных технологий. Для этого мамам и папам нужно обратиться к руководству школы и написать заявление.

По информации городского управления образования, 1 сентября 2020 года за парты сядут 28 500 учеников. Впервые школьный звонок прозвенит для 3 350 первоклассников.

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#школа

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