Приезд премьера, белогорский цирк и «Золотая маска»: самое главное «За неделю» на Амур.инфо

Мы запускаем для вас, уважаемые читатели, новую рубрику! Каждую пятницу подборку самых интересных и самых популярных материалов Амур.инфо «За неделю» вы сможете не только прочесть, но и посмотреть.

Итак, начнём с главного политического события Амурской области и Дальнего Востока. О приезде премьер-министра Михаила Мишустина стало известно в начале этой неделе, а ближе к её концу второе лицо страны уже разносил чиновников на Камчатке. В частности, он посоветовал нескольким министрам проверить зрение, мол, на бумагах у них федеральные проекты реализуются красиво, а вот на деле… Визит Михаила Мишустина в Амурскую область назначен на 17 и 18 августа. Будем надеяться, что у наших министров с глазами всё в порядке. Кстати, в делегации Мишустина уже есть первые потери: полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заболел коронавирусом. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.

В Белогорске вышел на новый уровень скандал между администрацией передвижного цирка на воде «Небо» и горожанами. Причём сами белогорцы, ранее жалеющие застрявших из-за коронавируса артистов, внезапно сменили милость на гнев. Причиной тому стал загаженный городской парк, где циркачей поселили, и не очень адекватное поведение последних в Инстаграме. Мэр Белогорска Станислав Мелюков попросил артистов съехать с горпарка на местный ипподром, те отказались и начали обвинять его в травле. В общем, настоящий инстаскандал, а вы говорите – провинция…

Амурская область на 70 % подготовилась к отопительному сезону. Водопроводы проверили и отремонтировали. А в Сковородинском районе установили 3 автоматизированных модульных котельных: две в селе Невер и одну в Сковородине. В общем, на дворе ещё лето, пусть и дождливое, а зима близко.

На этой неделе стала известно, какие фильмы покажут в рамках «Амурской осени». Если вы вдруг совсем не следите за новостями, напомним, – этой осенью нас ждёт в два раза больше культуры: фестиваль «Золотая маска» и фестиваль театра и кино «Амурская осень». В рамках первого покажут 7 спектаклей, а в рамках второго помимо спектаклей будет много кино: 12 кинопремьер и 24 короткометражных фильма. И даже фильм нашего земляка, Олега Семенца, «35 миллиметров». Будем внимательно следить за премьерами. Кстати, лучшие фильмы наградят денежными призами.

Полный обзор в нашем видео!