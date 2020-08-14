Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость
сегодня, 18:07 0

До выборов главы Белогорска остался месяц

До выборов главы Белогорска остался месяц

Через месяц, 13 сентября, состоятся выборы главы Белогорска. Как и раньше, разрешено досрочное голосование, информацию об этом донесёт горизбирком. Заполнить бюллетень можно будет только на избирательном участке или дома — голосований во дворах и на работах не будет, сообщил Станислав Мелюков.

Белогорск — единственный муниципалитет в Амурской области, в котором срок полномочий главы остался в четыре года. Во всех других городах и районах он установлен в пять лет. При этом количество сроков для глав законом не ограничено.

Также Белогорск — один из немногих городов ДВ, в котором сохранены прямые выборы.

Послезавтра начинается разрешённая агитация в СМИ.

— Просьба к кандидатам — говорите и пишите не про меня. Говорите и пишите про себя. Про то, что и как вы собираетесь сделать для Белогорска. Возможно, у вас есть какой-то особенный рецепт всеобщего счастья, есть то, что мы ещё не придумали или не знаем. Расскажите про это! — написал Станислав Мелюков.

Просмотров всего: 3

#Белогорск #выборы

распечатать


Общество

Триста первоклассников Белогорска получат портфели от губернатора и главы

сегодня, 16:55
Общество 1

На торги выставлено нежилое помещение в центре Белогорска

12 августа, 16:45
Культура

В Белогорске в пятый раз проведут акцию «Ночь кино»
Общество

Тридцатипятиметровый флагшток Белогорска подсветили
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь