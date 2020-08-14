До выборов главы Белогорска остался месяц

Через месяц, 13 сентября, состоятся выборы главы Белогорска. Как и раньше, разрешено досрочное голосование, информацию об этом донесёт горизбирком. Заполнить бюллетень можно будет только на избирательном участке или дома — голосований во дворах и на работах не будет, сообщил Станислав Мелюков.

Белогорск — единственный муниципалитет в Амурской области, в котором срок полномочий главы остался в четыре года. Во всех других городах и районах он установлен в пять лет. При этом количество сроков для глав законом не ограничено.



Также Белогорск — один из немногих городов ДВ, в котором сохранены прямые выборы.



Послезавтра начинается разрешённая агитация в СМИ.



— Просьба к кандидатам — говорите и пишите не про меня. Говорите и пишите про себя. Про то, что и как вы собираетесь сделать для Белогорска. Возможно, у вас есть какой-то особенный рецепт всеобщего счастья, есть то, что мы ещё не придумали или не знаем. Расскажите про это! — написал Станислав Мелюков.