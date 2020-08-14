Триста первоклассников Белогорска получат портфели от губернатора и главы

Трёмстам первоклассникам Белогорска подарят портфели со школьными принадлежностями. Об этом сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков в своём инстаграм-аккаунте.

– Готовим традиционную акцию для малообеспеченных семей «Соберём ребёнка в школу», – рассказал глава города. – Всего будет роздано 300 портфелей: 50 портфелей от главы (бюджет), 150 – губернаторских (внебюджет), а также 100 портфелей от добрых людей (внебюджет, администрация попросила, они не отказали). Все портфели с набором первоклассника.



Традиционно портфели выдаются комитетом по образованию и делам молодёжи первоклассникам из малообеспеченных семей. В 2020 году вручение портфелей состоится во второй половине августа на стадионе гимназии № 1 в торжественной обстановке с соблюдением правил и требований Роспотребнадзора. В случае непогоды мероприятие состоится в здании гимназии. Точная дата и время будут сообщены дополнительно.