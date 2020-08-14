Ливни не оставляют Амурскую область

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области сохранится дождливая погода, местами метеослужбы прогнозируют ливни с грозами. Ночью и в утренние часы – туман и дымка. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура ночью +12…+17°С, днём +18…+23°С.

В Белогорске, Свободном, Завитинске, Райчихинске, Зее и Архаре завтра дождливо. Температура днём будет около +17°С. Северо-западный ветер разгонится от 5 до 10 метров в секунду. В Сковородине завтра облачно с прояснениями. Днем +15…+21°С. Северный ветер подует со скоростью 4-10 метров в секунду. В Тынде ожидается небольшая облачность. Температура днём составит +13…+20°С. Северный ветер разовьёт силу от 3 до 8 метров в секунду. В Шимановске завтра ливни. Днём похолодает до +14°С. Северный ветер подует со скоростью 4-10 метров в секунду.



В Благовещенске в субботу облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный, от 7 до 12 метров в секунду. Ночные температуры «зависнут» в пределах +15…+17°С, днём +20…+22°С.



Амурские синоптики предупреждают об очередном ухудшении погоды. 17-18 августа под влиянием обширного западного циклона на территории области ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.