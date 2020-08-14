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14августа
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сегодня, 16:42 0

Заявить расходы на дезинфекцию предприниматели Приамурья смогут на два дня позже

Заявить расходы на дезинфекцию предприниматели Приамурья смогут на два дня позже

Получить компенсацию расходов на дезинфекцию могут амурские бизнесмены. Изначально подать соответствующее заявление они могли до 15 августа. Однако этот день выходной, поэтому крайний срок перенесли на 17 число, сообщает минэкономразвития Приамурья.

Сегодня в регионе больше тысячи предпринимателей уже получили выплаты в сумме на 41 миллион рублей.

Напомним, право на получение субсидии имеют предприятия услуг в сфере спорта, общепита и «бытовки». Также её могут получить некоммерческие организации дополнительного образования.

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#бизнес #финансы

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