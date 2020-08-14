Общегородской субботник в Благовещенске перенесли

Фото: благовещенск.рф

Первый в этом году общегородской субботник перенесён на другую дату. Ранее планировалось, что экологическое мероприятие состоится в субботу, 15 августа, однако помешала непогода.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, дата субботника будет определена позднее, а вот место остаётся прежним. Очищать от мусора планируется территорию реки Бурхановки, так как именно её горожане выбрали в ходе опроса.

Как сообщало Амур.инфо, привести в порядок одно из мест массового отдыха горожан предложили сами благовещенцы. Компания молодых людей вышла с инициативой на мэра Олега Имамеева, который поддержал идею. Расходы за вывоз мусора и инвентарь легли на плечи благовещенской мэрии.