За сутки в Приамурье выявили 15 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске зарегистрировано шесть заражений, три в Благовещенском районе, два в Тынде, по одному в Белогорске, Свободном, Константиновском и Тындинском районе.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 025 случаев COVID-2019.

1999 человек выписались из стационаров с выздоровлением.

814 человек контактировали с заболевшими.