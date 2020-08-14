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14августа
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сегодня, 16:07 0

За сутки в Приамурье выявили 15 новых заражений коронавирусом

За сутки в Приамурье выявили 15 новых заражений коронавирусом
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске зарегистрировано шесть заражений, три в Благовещенском районе, два в Тынде, по одному в Белогорске, Свободном, Константиновском и Тындинском районе.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 025 случаев COVID-2019.

1999 человек выписались из стационаров с выздоровлением.

814 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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