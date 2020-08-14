Василий Орлов: «Обстановка по коронавирусу стабилизировалась, но расслабляться нельзя»

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Сегодня на оперативном штабе по коронавирусу главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала, что ситуация в области стабилизировалась – за неделю врачи зафиксировали снижение заболеваемости на 24 %. Снизилось и количество «ковидных» пневмоний – за неделю врачи зарегистрировали 60 случаев.

– К концу недели нам удалось выйти на коэффициент распространения 0,8 – это даёт основания для перевода деятельности субъекта на 2-й этап ограничений, – отметила Ольга Курганова.

При общем улучшении ситуации ещё остаются территории, где отмечается прирост заболеваемости, – Тында, Белогорск и Тамбовский район, куда заболевшие прибывают на поездах.

– Ситуация по коронавирусу стабилизировалась, но расслабляться нельзя. Важно соблюдать все меры санитарной безопасности – масочный режим в местах массового скопления людей, в том числе транспорте, соблюдать социальную дистанцию. Профилактические меры помогут сохранить устойчивость эпидситуации, – отметил губернатор Василий Орлов.

Вместе с тем быстрее обычного растёт заболеваемость ОРВИ, в прошлом году рост заболевших врачи отмечали на пять недель позже. На этой неделе заболевших на 21 % больше, чем в это же время в прошлом году. Число заболевших взрослых по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в три раза в Благовещенске, Зее, Свободном, Райчихинске.

В таких сложных условиях особенно тревожно, что некоторые школы не имеют достаточное количество бесконтактных термометров и бактерицидных ламп. По мнению главного санитарного врача области, главы городов и районов должны обратить на это внимание и принять необходимые меры.