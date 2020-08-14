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14августа
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сегодня, 15:55 1

Михаил Мишустин поддержал предложение Василия Орлова в вопросе газификации Приамурья

Михаил Мишустин поддержал предложение Василия Орлова в вопросе газификации Приамурья

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в совещании по газификации и развитию энергосистемы Дальнего Востока. Его провёл по видеосвязи глава российского правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства области.

— В регионе запланирована газификация, которую согласовали с «Газпромом». До конца 2025 года нам необходимо построить 13 котельных и 100 километров газораспределительных сетей внутри городов. Предусмотрены и другие мероприятия, их стоимость составляет более 3,8 миллиарда рублей. Сейчас увеличивается срок погашения задолженностей по бюджетным кредитам. Освобождённые средства регионы обязаны направить на реализацию новых инвестиционных проектов. Правительство РФ рассматривает список сфер, в которых могут осуществляться бюджетные инвестиции. Я предлагаю добавить в него сферу газификации ЖКХ, — предложил Василий Орлов.

— Ответ: «Да». Давайте зафиксируем в протоколе, — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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#губернатор #российская власть

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    3 минуты назад

    а я решил газофицироваться в Сибири и квартиры и цены на продукты ниже. а пенсия одна и та же

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