В Благовещенске разыскивают злостного неплательщика алиментов

Судебные приставы объявили в розыск 39-летнего Руслана Панасюка, который долгое время не платит алименты на ребёнка. Сумма долга уже превысила 900 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, мужчина на протяжении долгого времени не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты алиментов на 15-летнего сына. По месту регистрации должник не проживает, с приставами на связь не выходит.



УФССП России по Амурской области обращается к амурчанам, если кто-либо владеет информацией о местонахождении Руслана Александровича, просьба сообщить в дежурную часть по телефону 8-(4162)-59-90-73.