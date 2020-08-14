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сегодня, 15:10 0

Прожиточный минимум увеличат до 11 468 рублей

Прожиточный минимум увеличат до 11 468 рублей
Фото: https://tass.ru/

Средний размер прожиточного минимума за II квартал 2020 года составит 11 468 рублей на душу населения. При этом для трудоспособного населения — 12 392 рубля, а для пенсионеров 9 422 рубля. О нововведениях вчера, 13 августа сообщили на федеральном портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке сообщили, что по сравнению с I кварталом 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 5,8%. Для трудоспособного населения на 5,6%, для пенсионеров на 5,3%, для детей на 6,5%, пишет ТАСС.

Увеличить прожиточный минимум пришлось в связи с ростом стоимости продуктов питания, именно эти цены используют для исчисления. С

Дороже стали: репчатый лук(+56,9%), картофель(+41,7%), морковь(32,2%), яблоки(+25,8%), свёкла(+20,4%) и капуста(+20,4%). Также повысились цены на все молочные продукты: сыры, сметану, творог, масло и молоко. Гречневая крупа возросла в цене на 24,2%. Упали цены на помидоры и огурцы.

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#жизнь #финансы

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