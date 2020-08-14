Предприниматель из Тынды сядет на семь лет за взятку судебному приставу

В Приамурье за взятку судебному приставу осудили 49-летнего предпринимателя из Тынды. Его приговорили к лишению свободы и штрафу.

Установлено, что в ноябре прошлого года мужчина передал судебному приставу 150 тысяч рублей. Эта сумма была частью взятки на 200 тысяч рублей. За предложенное вознаграждение предприниматель надеялся снять запрет на регистрационные действия своего имущества.

При передаче взятки коррупционера задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осуждённому придётся заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.