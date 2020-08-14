Мишустин привезёт с собой в Благовещенск половину кабинета министров
Благовещенск станет последней точкой в маршруте Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. В амурской столице премьер проведёт несколько важных встреч, в том числе и с жителями города.
Председатель кабмина проведёт в городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведёт встречу с Василием Орловым и примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Российской Федерации.
В поездку с председателем правительства РФ отправились сразу несколько министров — глава Минвостока Александр Козлов, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки Валерий Фальков, а также вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко.
В составе «десанта» и главы крупнейших российских компаний и институтов развития — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор, председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики» Алексей Чекунков, сообщает «Российская газета».
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