Мишустин привезёт с собой в Благовещенск половину кабинета министров

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Председатель кабмина проведёт в городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведёт встречу с Василием Орловым и примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Российской Федерации.

В поездку с председателем правительства РФ отправились сразу несколько министров — глава Минвостока Александр Козлов, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки Валерий Фальков, а также вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко.

В составе «десанта» и главы крупнейших российских компаний и институтов развития — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор, председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики» Алексей Чекунков, сообщает «Российская газета».