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14августа
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сегодня, 14:59 6

Мишустин привезёт с собой в Благовещенск половину кабинета министров

Мишустин привезёт с собой в Благовещенск половину кабинета министров
Фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Благовещенск станет последней точкой в маршруте Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. В амурской столице премьер проведёт несколько важных встреч, в том числе и с жителями города.

Председатель кабмина проведёт в городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведёт встречу с Василием Орловым и примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Российской Федерации.

В поездку с председателем правительства РФ отправились сразу несколько министров — глава Минвостока Александр Козлов, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки Валерий Фальков, а также вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко.

В составе «десанта» и главы крупнейших российских компаний и институтов развития — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор, председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики» Алексей Чекунков, сообщает «Российская газета».

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#российская власть #визит Мишустина на ДВ

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    В амурской столице пресьер .... щас спецслужба премьера прочитает, как его обзывают и ГлавРеда АмурИнфы выипут а потом расстреляют.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    "В амурской столице пресьер проведёт несколько важных встреч. В том числе — с жителями города. "

    Как попасть на эту встречу?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    У меня есть вопрос: почему отменили востребованные прицепные вагоны до Адлера

  • vertex

    vertex
    48 минут назад

    Вот как охарактеризовал жизнь дальневосточников Комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении на проект федерального бюджета на 2019–2021 годы: несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы развития Дальнего Востока, продолжительность жизни там ниже среднероссийской (72,7 и 70,1 года), вдвое выше смертность от туберкулеза (6,2 и 12,4 чел.); а общая смертность трудоспособного населения выше на 21 % (473,4 и 572,3 случаев на 100 тыс. населения); втрое выше доля аварийного жилья - 2 % (самый высокий показатель среди округов); а стоимость новостроек на 21 % выше; уровень долговой нагрузки в ряде регионов ДФО превышает экономически безопасный. Наряду с этим Дальний Восток сохраняет низкий удельный вес в инвестиционных расходах действующих госпрограмм развития культуры и туризма (0,5 %), здравоохранения (2,4 %), образования (2,9 %), жилья и ЖКХ (2,9 %), физкультуры и спорта (4,8 %). В результате этого не обеспечены финансированием даже приоритетные объекты, включенные в «дальневосточные» разделы.



    Устав от бесконечного ожидания триллионных инвестиций и связанных с ними высокооплачиваемых рабочих мест, чиновничьих мантр (ТОСЭР, СПВ и САР) и виртуальных льгот, дальневосточники все чаще пытаются достучаться до Кремля. А задуматься и вправду есть над чем. Согласно рейтингу регионов РФ по качеству жизни за 2019 год, 6 из 11 субъектов ДФО оказались в числе худших, очутившись ниже 67-го места, а остальные - между 30-м и 50-м местами. Основные причины - низкий уровень социально-экономического развития, отставание в доходах жителей и безработица. Спрашивается: куда пошли 57,8 млрд руб., выделенные из федерального бюджета на решение задач опережающего развития и повышения качества жизни населения округа?



    Обескураживают и результаты проверок Счетной палаты России: «На фоне общего сокращения расходов на поддержку инвестпроектов и развитие инфраструктуры территорий опережающего развития значительно выросли затраты на содержание чиновников институтов развития. При этом на ускорение экономики регионов ДФО их деятельность существенно не повлияла». Несмотря на значительные затраты, реализация госпрограммы «Социальная поддержка граждан» не привела к росту благосостояния жителей Дальнего Востока, а установленные в ней показатели не позволяют ни проверить, ни подтвердить достижение поставленных целей. В результате уровень бедности, т.е. «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в семи из 11 дальневосточных регионов оказалась выше среднероссийской. Значительное превышение этого показателя наблюдается в Забайкалье, Якутии и Еврейской автономии. Хотя там есть соответствующие надбавки и коэффициенты», - заявил аудитор СП Сергей Штогрин.



    Есть и более вопиющие факты чиновничьей безалаберности. По итогам прошлого года субъекты ДФО не освоили 2 млрд руб., выделенных им из федерального бюджета в качестве единой субсидии на строительство, ремонт и модернизацию соцобъектов (детсадов, школ, поликлиник, спорткомплексов, автодорог) в 57 центрах экономического роста (там проживает 80 % населения макрорегиона, или 6,6 млн человек). В результате Приморский и Хабаровский края, Сахалин, Еврейская автономия и Амурская область были оштрафованы на 105 млн руб. за «нарушение обязательств по достижению результатов использования трансфертов». Несмотря на это, в апреле правительство подкинуло регионам на эти цели из своих резервов еще 4,3 млрд к уже имеющимся 28,7 млрд руб., а в июне и вовсе приостановило взыскание с них штрафов до 2022 года. Для справки: сегодня на округе уже висит 5,8 тыс. социальных «недостроев» на 195,5 млрд руб.http://debri-dv.com/article/25333/dalnevostochnyy_gambit

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    27 минут назад

    интересно, по каким улицам его провезут)))))))))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    23 минуты назад

    Опять он с этим гектаром как ...с писанной торбой бегает.Михаил у нас тут развитие середины 80-х годов прошлого века.Нет работы..Нет медицины..Не благоустроенная среда проживания.А нам прислали пэтэушника Козлова, и лечат ухо этим гектаром. Когда же вы поймете что напоминаете Марию Антуанетту которая советовала голодающим в Париже есть пирожные,потому что они калорийные.Вы,и вам подобные катаетесь тут на вертолетах уже 20 лет. А живем мы все хуже...Нет времени на расскачку?)))))

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