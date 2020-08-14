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14августа
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сегодня, 14:14 0

Сильный дождь в очередной раз топит Благовещенск

Сильный дождь в очередной раз топит Благовещенск

Проливной дождь идёт в Благовещенске с самого утра. Традиционно во время сильных дождей топит микрорайон. Как сообщает ГСТК, воду уже откачивают.

Жители дома, находящегося по адресу: Кантемирова, 11, прислали в редакцию Амур.инфо видео. На нём видно затопленный двор и ливнёвку, которая «вытекает в обратную сторону и пускает волны» вместо того, чтобы собирать воду.

В воде и улица Василенко в районе Солнечного, улица Горького между Шевченко и Пионерской, а также другие улицы, которые традиционно напоминают Венецию во время сильных дождей.

В первую очередь спасать решили именно микрорайон. На откачку воды вышло пять вакуумных машин. Работы будут продолжаться в течение дня.

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#дороги #погода

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Комментарии
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  • Odissey

    Odissey
    3 минуты назад

    Интересно, в чьем ведении находится клумба на первом фото? Вода там сделала промоину уже давно и вытекает во время дождя с верхней площадки через эту клумбу, вынося грязь на тротуар и дорогу. Ну это невозможно не видеть. Причем эта клумба там со времен постройки кинотеатра, но тогда такого безобразия не было!

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