Расходы на отопление в амурских новостройках могут вырасти на 30%

Министерство строительство РФ прогнозирует рост цен на отопление в новостройках. Как ни странно, нововведения станут следствием снижения цен на квартиры.

Дело в том, что Минстрой хочет на 10—15 % снизить цены на строительство жилья. Соответственно и квартиры для покупателей могут стать дешевле. Однако, в таком случае многие застройщики, возможно, откажутся от энергосберегающих материалов при строительстве. Как итог — снижение энергоэффективности и увеличение тарифов на отопление.



При этом существующие требования к энергоэффективности были приняты в 2011 году. Сегодня их предлагают признать недействительными, рассказали «Вести».