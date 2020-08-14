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14августа
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сегодня, 14:33 0

Расходы на отопление в амурских новостройках могут вырасти на 30%

Расходы на отопление в амурских новостройках могут вырасти на 30%
Фото: https://ru.freeimages.com/

Министерство строительство РФ прогнозирует рост цен на отопление в новостройках. Как ни странно, нововведения станут следствием снижения цен на квартиры.

Дело в том, что Минстрой хочет на 10—15 % снизить цены на строительство жилья. Соответственно и квартиры для покупателей могут стать дешевле. Однако, в таком случае многие застройщики, возможно, откажутся от энергосберегающих материалов при строительстве. Как итог — снижение энергоэффективности и увеличение тарифов на отопление.

При этом существующие требования к энергоэффективности были приняты в 2011 году. Сегодня их предлагают признать недействительными, рассказали «Вести».

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#строительство

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